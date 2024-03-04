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На ремонт Алексеевского районного суда в Татарстане выделили 6 млн рублей

13:17, 04.03.2024 1

Управление Судебного департамента выделит на выборочный капитальный ремонт Алексеевского районного суда Татарстана 6,23 млн рублей, выяснило «Реальное время». Срок выполнения работ — 80 дней с момента заключения контракта.

В здании планируется провести демонтаж облицовки, замену обделок из листовой стали, установку металлосайдинга, заменить фасад здания плитами из керамогранита и установить слой теплоизоляции.

Здание Алексеевского районного суда уже ремонтировали в 2023 году. Тогда под эти цели выделили 3,5 млн рублей. На эти средства сделали окраску обоев, демонтаж подвесных потолков, облицовку стен, прокладку внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления.

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Виктория Макарова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:45
    Все здании суда, прокуратуры, полиции, школы, садики итд должны строиться и ремонтироваться исключительно за счёт федерального бюджета. Всё это федеральные структуры.
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