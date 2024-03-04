Выручка «Вымпелкома» в IV квартале выросла на 9,5% — до 81,8 млрд рублей

Выручка ПАО «Вымпелком» в IV квартале 2023 года увеличилась на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 81,8 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении компании.

Сервисная выручка достигла 72,3 млрд рублей, показав прирост в 4,5%. EBITDA выросла на 8,1% и достигла 33,8 млрд рублей при рентабельности по EBITDA в 41,3% (по сравнению с 41,8% в предыдущем году). Скорректированная чистая прибыль увеличилась в пять раз — до 2,07 млрд рублей — по сравнению с показателем в 415 млн рублей за аналогичный период предыдущего года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане от года к году снижается объем голосового трафика, при этом количество звонков уменьшилось на треть. Об этом изданию «Реальное время» рассказали компании «Мегафон» и «Вымпелком».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин