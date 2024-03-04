Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Рынок российских акций обновил максимум впервые с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,7%. Максимальное значение составило 3 290,34 пункта. По состоянию на 11.55 индекс снизился до 3 287,73 пункта.

В лидерах роста бумаги компании Yandex (+3,46%), «Мечела» (+2,46%), OZON (+2,05%), «Селигдара» (+1,83%) и «Аэрофлота» (+1,79%).

В феврале 2022 года индекс повышался до 3 288 пункта. Это является максимальным показателем за 2 года.

Максимальное значение было зафиксировано в октябре 2021 года. Тогда показатель достиг 4 279,87 пункта.

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