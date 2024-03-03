Российские спортсмены будут допущены на «Олимпиаду на стероидах» без ограничений

Российские спортсмены будут допущены на «Олимпийские игры на стероидах» без ограничений

Президент проекта «Улучшенные игры» заявил о том, что российские спортсмены будут приглашены на соревнования без каких-либо ограничений.

Глава проекта «Улучшенных игр» отметил, что участию спортсменов из России может помешать только нормативно-правовая база страны, которая их принимает. Эта база регламентирует, в частности, выдачу участникам соревнований виз и других документов.

Проект запущен при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

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Нафиса Миннехузина