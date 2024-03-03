Михаил Мишустин встретится с примьер-министром Казахстана

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин планирует провести переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. В повестку дня включены вопросы сотрудничества в торговле, совместные проекты в энергетике и промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

По данным пресс-службы, 4 марта в Москве состоятся переговоры между премьер-министрами России и Республики Казахстан. Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, а также совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено укреплению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и других форматов многостороннего сотрудничества.



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