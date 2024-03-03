Таиланд стала самой популярной страной для зимовки у россиян

Таиланд стал самым популярным направлением для российских туристов, планирующих перезимовать в теплых краях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по подбору и покупке авиабилетов OneTwoTrip.

В городах Таиланда было забронировано 50% длительных зарубежных туров. Путешественники предпочитали там отели категории «три звезды» со средней стоимостью 4 700 рублей за ночь.

На втором месте по популярности оказались Объединенные Арабские Эмираты. Здесь решили переждать холода 5,5% россиян.

Туристы выбирали пятизвездочные отели со средней стоимостью ночи 30 000 рублей.

Третье место заняла Индонезия. Там забронировали туры 4,7% путешественников. В Индонезии наиболее востребованы трехзвездочные отели, сутки в которых стоят в среднем 4 500 рублей.

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Нафиса Миннехузина