Российская команда Forze заняла 3-е место на турнире Standoff2+Лазертаг на «Играх будущего»

Сегодня в мачте за третье место на турнире Standoff2+Лазертаг на «Играх будущего» играли две российские команды Forze и Necessary.

Forze удалось выиграть две карты в Standoff 2 и остановить доминирование Necessary на второй карте. До карты Лазертага дело не дошло, и Forze стали обладателями бронзы на турнире.

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