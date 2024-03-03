На трассе М-12 наказали водителей машин с заклеенными номерами

Фото: Динар Фатыхов

На платной трассе М-12 «Восток» выявили водителей, которые заклеивали номера на своих машинах. Об этом сообщили в ГИБДД Чувашии.

На всех нарушителей составили протоколы по ч. 2 ст. 12.2 КоАП России (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков).

За это нарушение водителям грозит до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Месяц назад российский президент Владимир Путин поручил Кабмину и «Автодору» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе. Представить предложения по определению оптимальных тарифов нужно до 15 марта 2024 года. Сейчас стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составляет 4 481 рубль.

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