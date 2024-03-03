Эфиопия сохранит объем экспорта кофе в Россию

Фото: Пуншева Елизавета

Посол Эфиопии Чам Угала Урят заявил об отсутствии планов сокращать объем экспорта кофе в Россию. Об этом он рассказал «РИА Новости».

— Я знаю, в прошлом году были новости о возможном снижении импорта в РФ, но это была ложь. Мы хотим экспортировать больше кофе по всему миру, — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что при большом спросе эфиопские бизнесмены могут экспортировать в Россию больше кофе. Но что касается скидок, то это будет определяться рыночными механизмами.

В сентябре Эфиопия ввела временный запрет на вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах. Это было связано с новым порядком, который ввели власти Эфиопии.

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