Эфиопия запретила вывозить кофе из страны

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Эфиопия ввела временный запрет на вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах, сообщило посольство России в Аддис-Абебе.



— В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка, временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах, — приводит сообщение RT.

Уезжающим из Эфиопии рекомендовали учитывать введенный запрет во избежание возникновения неприятных ситуаций в аэропорту.

realnoevremya.ru/Илья Репин

В России на протяжении нескольких лет растет цена на кофе. Согласно данным Росстата, в марте 2023 года натуральный растворимый кофе подорожал в годовом выражении на 8,17%, натуральный зерновой молотый — на 14,73%, а кофе в заведениях общепита — на 11,61%. Как объяснили в беседе с «Реальным временем» эксперты, на стоимость напитка влияют несколько факторов и в перспективе резкого роста цен не предвидится.

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Маргарита Головатенко