«Татарстан всегда чувствует вашу поддержку»: Рустам Минниханов поздравил Михаила Мишустина с днем рождения

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с 68-летием. Сообщение опубликовано в telegram-канале татарстанского лидера.

— На какой бы должности Вы не работали, Татарстан всегда чувствует Вашу поддержку.

Благодаря Вам в республике запустили судьбоносный проект — особую экономическую зону «Алабуга». Сегодня она лучшая в стране, — написал Минниханов.

Раис Татарстана пожелал премьер-министру «здоровья, благополучия, реализации поставленных целей и новых свершений во всех направлениях деятельности».

Михаила Мишустина поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он похвалил его работу в правительстве и указал, что российский Кабмин успешно справляется с западными санкциями.

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