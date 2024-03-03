Президент Белоруссии указал на рост российской экономики в условиях санкций

Российская экономика демонстрирует рост, несмотря на западные санкции. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме, направленной в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Сегодня он празднует свое 68-летие.

— В условиях беспрецедентного санкционного давления Правительство Российской Федерации под Вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики. Высоко ценю Вашу масштабную деятельность по углублению интеграции между Минском и Москвой, — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья, новых успехов на ответственном государственном посту, счастья и благополучия.



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