Дональд Трамп одержал победу на голосованиях в трех штатах США

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл на партийном голосовании (кокусах) в штатах Айдахо, Мичигане и Миссури. За победу он боролся с бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли, пишет Assosiated Press.

За последнее время Трамп получил поддержку 244 делегатов предстоящего съезда партии. За Хейли готовы проголосовать 24 делегата. Кандидату необходимо набрать 1 215 голосов, чтобы стать выбранным кандидатом в президенты от республиканцев. Его определят в июле 2024 года.

Следующее голосование должно состояться в округе Колумбия (штат Вашингтон).

Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.

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