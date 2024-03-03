В Татарстане за 2 марта произошло 122 ДТП

За 2 марта 2024 года в Татарстане на дорогах произошло 122 дорожно-транспортных происшествия.

Среди них — два с пострадавшими: столкновение из-за несоблюдения дистанции и наезд на пешехода при повороте налево.

На дорогах республики задержаны восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и один, не имеющий прав.

Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставлены два гражданина.

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Нафиса Миннехузина