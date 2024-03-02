«Ак Барс» разгромно проиграл «Автомобилисту» вторую игру в плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» разгромно проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» вторую игру в 1/8 плей-офф со счетом 0:4.

Вследствие удаления капитана «барсов» Александра Радулова и защитника Дмитрия Юдина в концовке первого периода, команда вышла на лед в формате «3 на 5» и за минуту пропустила 2 шайбы в свои ворота — голами отметились Джессби Блэкер и Сергей Широков. В третьем периоде у гостей отличись Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев.

Серия переезжает в Екатеринбург. В следующий раз команды встретятся в КРК «Уралец» 4 и 6 марта.

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Олег Исаков