Капитана «Ак Барса» Александра Радулова удалили до конца игры с «Автомобилистом»

Фото: Динар Фатыхов

Капитана «Ак Барса» Александра Радулова удалили до конца игры с «Автомобилистом» за удар в голову. Форвард казанцев переусердствовал в атаке и на большой скорости впечатал соперника в борт. В момент столкновения с игрока «Автомобилиста» слетел шлем.

После видео повтора судьи приняли решение дать игроку большой штраф 5+20 до конца игры.

Действия Радулова оценит спортивно-дисциплинарный комитет — при негативном сценарии ему могу запретить играть в следующем матче серии.

СДК также уделит внимание встрече между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором», где команды под занавес матча устроили серию потасовок и заработали суммарно 94 минуты штрафа.

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Олег Исаков