«Кубок Дружбы» по фигурному катанию стартовал в Саранске

1 марта в Саранске на «Огарев Арене» прошли первые международные межклубные соревнования по фигурному катанию «Кубок Дружбы». Открыли их самые юные фигуристки короткой программой. Об этом сообщили «Известия Мордовии».

Мордовию представили воспитанницы СШ «Академии ФК» Вероника Шиленкова и Дарья Барышникова. В этот же день зрители увидели танцы на льду и пары с короткой программой. Соревнования продлятся четыре дня, в них участвуют спортсмены из России и Беларуси.

Главный судья Владимир Захаров рассказал, что межклубного зачета не будет, а личные заслуги спортсменов оценят по достоинству. Он также поделился, что после пробы такого формата в будущем, возможно, в соревнованиях примут участие спортсмены не только Беларуси и России, но и других стран.

Владимир Захаров считает «Огарев Арену» отличной площадкой, а лед — соответствующим требованиям. Люди в Мордовии, по его словам, очень доброжелательные. Зрители поддерживали спортсменов, несмотря на то, что фигуристам не всегда удавались задуманные элементы.



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