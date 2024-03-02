Турецкая команда Fire Flux Esports сравняла счет с индонезийской RRQ Hoshi
В матче за третье место борются индонезийская команда RRQ Hoshi и турецкий коллектив Fire Flux Esports, который тренирует российский специалист Владимир Гончар.
На данный момент турецкая команда Fire Flux Esports сравнивает счет с индонезийскими соперниками и выходят на решающую карту матча. Счет сейчас составляет 1:1.
На решающей карте соперники выяснят, кто из них заберет с собой бронзу турнира по MLBB на «Играх будущего»
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