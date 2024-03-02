Михаил Мурашко рассказал о передовых разработках в медицине

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на марафоне «Знание.Первые» рассказал о развитие российского здравоохранения и медицинских технологиях. Он добавил, что некоторым наработкам в том числе был посвящен форум будущих технологий, который прошел 13—14 февраля.

Михаил Мурашко отметил, что в настоящее время наиболее значимые разработки ведутся в сфере:

генетики;

создания новых лекарственных препаратов;

радиофармацевтики;

нейротехнологии.

Также министр отметил интерес российского здравоохранения для зарубежных специалистов и привел несколько примеров:

в России проходят обучение будущие врачи из более 150 стран;

75 тыс. иностранных студентов проходят обучение в медицинских образовательных учреждениях.

Под конец министр высказался о Всемирном форуме молодежи:

— Уникальная атмосфера, яркие люди. Видно, что каждый из них хочет получить новые проекты, поэтому наша страна открыта для такого общения, — подытожил Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил медицинское обеспечение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. А также провел совещание с руководителями служб медобеспечения объектов мероприятия, лично пообщался с медиками, которые несут дежурство.

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Разиль Самигуллин