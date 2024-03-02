Сегодня «Ак Барс» проведет второй матч в серии с «Автомобилистом»

Сегодня казанский хоккейней клуб «Ак Барс» проведет второй матч в серии с екатеринбургским «Автомобилистом». Матч пройдет сегодня в 17:00 на стадионе «Татнефть Арена» в Казани. Матч пройдет в рамках серии плей-офф КХЛ.

Если рассматривать статистику, то предыдущие шесть матчей с «Автомобилистом» в Казани завершались с разницей в одну шайбу. Если же рассматривать количество побед при встречах, то в этом показатели побеждает «Ак Барс» одержав в 55 матчах 36 побед.

Помимо этого матча впереди у команд еще две очные встречи, которые пройдут 4 и 6 марта. Ранее первый матч серии между казанским «Ак Барсом» и екатеринбургским «Автомобилистом» закончился в пользу гостевой команды. Екатеринбуржцы переиграли «барсов» со счетом 2:1 и повели в серии плей-офф 1:0.

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Разиль Самигуллин