Глава Миндортранса Татарстана: «Нам необходимо использовать весь потенциал трассы М-12»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов в интервью ГТРК «Татарстан» отметил, что за три года в республике утроилась перевозка грузов по автомобильным дорогам — с 70 млн тонн-километров до более чем 200 млн тонн-километров в год.

Фарит Ханифов подчеркнул значимость трассы М-12 «Восток» для Татарстана и удобство новой системы автоматического взимания платы «Свободный поток». Теперь для оплаты проезда можно использовать мобильное приложение, а данные о 1000 разных моделей автомобилей из 60 стран обновляются в базе данных системы.

Также министр сообщил, что очистка дороги на трассе М-12 теперь ведется в круглосуточном режиме. В скором времени на дороге появится больше многофункциональных зон с кафе, заправками и отелями.

Глава Миндортранса отметил грандиозность проекта трассы М-12 для России и открывающиеся перспективы.



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Нафиса Миннехузина