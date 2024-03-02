Руслан Галиев назначен исполняющим обязанности прокурора Тукаевского района Татарстана
Приказом прокурора Республики Татарстан исполнение обязанностей прокурора Тукаевского района возложено на Руслана Марселевича Галиева с 4 марта до назначения нового руководителя ведомства.
Кроме того, исполнение обязанностей старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью возложено на помощника прокурора Татарстана по особым поручениям Екатерину Геннадьевну Аталыкову.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан
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