Руслан Галиев назначен исполняющим обязанности прокурора Тукаевского района Татарстана

Приказом прокурора Республики Татарстан исполнение обязанностей прокурора Тукаевского района возложено на Руслана Марселевича Галиева с 4 марта до назначения нового руководителя ведомства.

Кроме того, исполнение обязанностей старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью возложено на помощника прокурора Татарстана по особым поручениям Екатерину Геннадьевну Аталыкову.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан

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Нафиса Миннехузина