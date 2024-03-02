В Татарстане подорожали гречневая крупа, рис и макароны

В Татарстане подорожали рис, гречневая крупа, а на вермишель и макароны цена снизилась. Об этом сообщает статистика Татарстанстата.

Шлифованный рис стал стоить на 0,73% дороже и достиг в цене 99,51 руб. за килограмм. Стоимость пшена практически не изменилась и составила 42,68 руб. за кг, крупа гречневая стала дороже на 0,54% и продается в среднем по 59,21 руб./кг.

Вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подешевели на 0,52% и 0,34% соответственно и стоят в среднем 67,86 руб. и 68,89 руб. за килограмм.

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Нафиса Миннехузина