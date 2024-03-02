Умерла американский коллекционер и дизайнер Айрис Апфель

Фото: Петрова Екатерина

Айрис Апфель умерла в своем доме во Флориде 1 марта. Ей было 102 года. Апфель прославилась в 1980-е своими экстравагантными образами, которые осуждало большинство представителей модной индустрии. Апфель сочетала дорогие наряды от известных дизайнеров с вещами, купленными на барахолке. Но в результате ее стиль и образ жизни стали невероятно популярными среди представителей культурной индустрии в целом.

«Когда вы одеваетесь не как все, вы и думаете не как все» — сказала Айрис Апфель в интервью The New York Times в 2011 году.

До 1992 года Айрис Апфель занималась дизайном интерьеров. Среди ее работ — дома актрисы Греты Гарбо и американской предпринимательницы Эсте Лаудер. Затем Апфель выступала в качестве независимого консультанта и занималась творчеством, игнорируя все законы моды. В 2005 году в Метрополитен-музей в Нью-Йорке была организована выставка ее нарядов, которую сама Айрис назвала «рейдом на ее гардероб».

Кроме этого, Айрис Апфель опубликовала несколько книг, в том числе «Икона по воле случая», которая вышла в 2018 году, когда Апфель было 97 лет. Это автобиографический сборник с размышлениями, анекдотами и наблюдениями о жизни и моде. В России книга вышла в 2019 году.

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Екатерина Петрова