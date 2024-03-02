В Татарстане выросли цены на говядину и свинину

В Республике Татарстан на 26 февраля 2024 года зафиксирована динамика средних потребительских цен на продовольственные товары. Об этом сообщает статистика Татарстанстата.

По сравнению с 19 февраля 2024 года больше всего выросла цена на говядину — на 0,38%. Цена на свинину снизилась на 0,15%. Стоимость баранины и кур осталась прежней.

Актуальные средние потребительские цены на продовольственные товары по Республике Татарстан:

говядина — 498,82 руб./кг;

свинина — 299,23 руб./кг;

баранина — 652,34 руб./кг;

куры — 196,72 руб./кг.

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Нафиса Миннехузина