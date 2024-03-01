До станции Кукмор будет ходить дополнительный маршрут электропоезда

У пригородных поездов №6436/6439 сообщением Казань — Шемордан — Казань с 8 марта будет продлен маршрут следования до станции Кукмор, сообщает мэрия Казани.

Электричка №6436 по пятницам будет следовать по маршруту Казань — Кукмор: отправление со станции Казань в 14.58, прибытие в Кукмор в 17.31. Обратный подвижной состав №6439 из Шемордана в Казань по пятницам также будет следовать до Кукмора: отправление в 17.55, прибытие в Казань в 20.50.

Также в связи с продлением маршрута изменится расписание поезда №6360 сообщением Канаш — Казань. Из Канаша электричка отправится в 17.30 (на 4 минуты раньше), а прибытие на станцию Казань запланировано на 20.21 (на 10 минут раньше).

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