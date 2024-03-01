Расписки Qiwi пробили исторический минимум

Расписки Qiwi опустились до 188 рублей на Московской бирже. Бумаги упали до нового исторического минимума, свидетельствуют данные торгов.

В пятницу, 1 марта, расписки компании подешевели на 14%. По состоянию на 15.25 они торгуются в пределах 193 рублей.

За неделю бумаги упали в цене на 35%, за месяц — почти на 60%. До новостей о лишении лицензии у банка цена одной расписки составляла 385 рублей.

Если сравнивать с 2014 годом, то цена расписок снизилась больше чем на 80%. В апреле 14-го года расписку можно было приобрести за 1 039 рублей.

21 февраля 2023 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк». Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



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