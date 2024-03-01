Буинский «Водоканал» заплатил почти 8 млн рублей за загрязнение Свияги
АО «Буинск-Водоканал» частично возместило ущерб за загрязнение реки Свияги. Компенсация превысила 7,8 млн рублей, рассказали в Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Буинский «Водоканал» загрязнял реку в 2019 и 2021 годах. В первом случае специалисты надзорного ведомства выявили факт сброса сточных вод. Отходы сливали в селе Нижний Наратбаш. Во втором случае организация не обеспечила соблюдение норматива допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах.
Суд обязал выплатить «Буинск-Водоканал» компенсацию в размере 12,4 млн рублей. Организации осталось доплатить еще 4,6 млн рублей.
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