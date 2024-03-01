Стартовал прием заявок на участие в Молодежной олимпиаде стандартов

Открылся прием заявок на ежегодную Молодежную олимпиаду стандартов — национальный этап Международной молодежной олимпиады стандартов. Участвовать могут школьники из Татарстана в возрасте от 13 до 18 лет.

Олимпиада проводится при поддержке Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК). Ее цель — повысить осведомленность о важности стандартизации для развития общества, обеспечения безопасности и улучшения качества жизни.

Из числа финалистов национального этапа будет сформирована российская сборная, которая представит страну на Международной молодежной олимпиаде стандартов.



Сборная команда Российской Федерации начала участвовать в этом соревновании с 2022 года. В прошлом году она получила два специальных приза от Корейского измерительного института индустриальных промышленных технологий.

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