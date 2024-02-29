«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в первом матче плей-офф
Казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил «Автомобилисту» со счетом 1:2.
Счет в матче открыли гости — на 13-й минуте, в большинстве, капитан екатеринбуржцев Сергей Широков поразил ворота Тимура Билялова. Тремя минутами позже, благодаря неудачному отскоку, гости удвоили преимущество — Ник Эберт разочаровал казанцев.
На 50-й минуте игры казанцы смогли отыграть одну шайбу — Вадим Шипачев замкнул передачу Александра Радулова на пустой угол.
«Автомобилист» повел в серии с «Ак Барсом». Следующий матч команды проведут в Казани 2 марта в 17:00.
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