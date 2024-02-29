Правительство вернуло гибкие экспортные пошлины на вывоз угля из России

С 1 марта в России вновь будут действовать гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля. Их размер составит от 4 до 7 процентов и будет зависеть от курса рубля. Если курс будет меньше 80 рублей за доллар, то пошлина будет нулевой.

Это решение будет действовать до 28 февраля 2025 года. Оно пришло на смену временным пошлинам, которые вводились с 1 октября 2023 года по 27 декабря 2023 года с целью поддержать рациональное соотношение вывоза товаров и их внутреннего потребления.

Ранее сообщалось, что правительство России может в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива. Решение может быть принято из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».



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Разиль Самигуллин