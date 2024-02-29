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Александр Титов отстранен от работы с юниорской сборной на шесть месяцев

18:24, 29.02.2024

Федерация хоккея России отстранила главного тренера юниорской сборной Александра Титова на шесть месяцев за инцидент после финала Кубка будущего. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие в международных соревнованиях сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

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Разиль Самигуллин
Спорт
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