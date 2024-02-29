Александр Титов отстранен от работы с юниорской сборной на шесть месяцев
Федерация хоккея России отстранила главного тренера юниорской сборной Александра Титова на шесть месяцев за инцидент после финала Кубка будущего. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) продлила запрет на участие в международных соревнованиях сборных России и Белоруссии на сезон-2024/25. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым