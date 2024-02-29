В Татарстане сохранится влияние антициклона и разброс температур

По прогнозам Гидрометцентра РТ, в Татарстане сохранится влияние обширного малоподвижного антициклона: в регионе ожидаются переменная облачность и повышение температур. В области его влияния преобладает погода без осадков и с большим суточным ходом температур.

В ближайшие дни, 1—3 марта, в республике ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температурный фон будет постепенно повышаться, в дневные часы местами достигнет нулевой отметки и слабоположительных значений.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 4—5 марта, ночью ожидается от -7 до -12°С, днем температуры будут повышаться до -3… +1°С. В этот период также существенных осадков не прогнозируется.

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