Сегодня завершается сезон охоты на пушных животных и кабана в Татарстане

В Республике Татарстан завершается сезон охоты на некоторые виды пушных животных, а также на кабана. В список животных, на которых можно охотиться, входят лисица, корсак, заяц-русак, ондатра, куница, енотовидная собака и бобр.

Сведения о добыче охотничьих ресурсов, за исключением кабана, необходимо представить в течение 20 дней после окончания сезона охоты по месту получения разрешения. Данные о добыче кабана нужно сдать в течение 10 дней после добычи животного или, если животное не было добыто, в течение 10 дней после окончания срока охоты.

Если не представить вовремя сведения о добыче охотничьих ресурсов или вовсе не представить их, то гражданин лишится права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов на один год. Ранее сообщалось, что за год в Татарстане насчитали 46 614 зайцев, что на 9 461 животное больше, чем годом ранее. Такие данные озвучили в Госкомитете республики по биоресурсам.

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Разиль Самигуллин