В Татарстане увеличилась популяция зайцев

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Zoo/YouTube.com

За год в Татарстане насчитали 46 614 зайцев, что на 9 461 больше, чем годом ранее. Такие данные озвучили в Госкомитете республики по биоресурсам.

Сейчас в регионе обитают два вида: русак и беляк. Зайцев-беляков в регионе насчитали 37 212 (было 28 349), зайцев-русаков — 9 402 (было 8 804).

Охотиться на беляков в Татарстане запрещено, так как этот вид занесен в Красную книгу республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как объясняли «Реальному времени» в Госкомитете Татарстана по биоресурсам, зайцев, как и всех животных, считают в рамках зимнего маршрутного учета по следам (так называемая следовая активность). Работой занимаются специалисты ведомства, охотничьих хозяйств, егеря, общественные инспекторы и «неравнодушные охотники».

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Айрат Назипов