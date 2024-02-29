Траты казанцев на подарки и цветы ко дню женщин возрастут

По результатам опроса сервиса по поиску работы SuperJob, на подарки и цветы к Международному женскому дню в этом году казанцы потратят в среднем 7,8 тыс. рублей: 4,8 тыс. на подарки и 3 тыс. рублей — на цветы.

Планируемые расходы среднестатистического россиянина на праздник составят 3,9 тыс. руб. на подарки и 3,1 тыс. на букеты, что на 8% и 3% больше к прошлому году соответственно.

Годом ранее горожане закладывали к празднику в сумме 7 тыс. рублей. В 2022 году — на 1 тыс. рублей больше, а в 2021 году потратили 6,4 тыс. рублей.

Больше всего на цветы и подарки к 8 Марта израсходуют средств в Москве: в среднем 3,8 тыс. руб. на букеты и 5,3 тыс. на подарки. На втором месте — Красноярск (3,7 тыс. и 5,2 тыс. руб. соответственно). Петербуржцы потратят 3,7 тыс. руб. на цветы и 4,3 тыс. на подарки.

Подарки на Международный женский день в 2024 году планируют дарить 66% мужчин и 61% женщин. Коллег поздравят 3% мужчин и 4% женщин.



Женщины рассчитывают уложиться в среднем в сумму 2 700 руб. на подарки и 2 300 руб. на цветы. Мужчины закладывают больший бюджет: 4 900 руб. на подарки, 3 400 на цветы.



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Аделия Сафина