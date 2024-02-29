Новак заявил об отсутствии необходимости в корректировке топливного демпфера

Рынок нефтепродуктов в настоящее время сбалансирован с точки зрения экономики, поэтому корректировка демпфера не нужна. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Отвечая на вопрос о возможной корректировке, он сказал: «Нет, сейчас все сбалансировано с точки зрения экономики, рынок обеспечен». Вице-премьер также отметил, что нет рисков затоваривания рынка в связи с ожидающимся запретом экспорта бензинов с 1 марта.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года доходы от нефти и газа принесли российскому бюджету 8,2 трлн рублей. В годовом выражении они снизились на 22,8%, следует из оценки Минфина.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин