Нефтегазовые доходы России снизились почти на 23%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 11 месяцев 2023 года доходы от нефти и газа принесли российскому бюджету 8,2 трлн рублей. В годовом выражении они снизились на 22,8%, следует из оценки Минфина.

— [Снижение] связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн рублей в год). При этом часть возмещения топливного демпфера по итогам октября 2023 года будет отражена в кассовых операциях в начале декабря, — говорится в сообщении министерства.

За этот же период ненефтегазовые доходы выросли на 25,6% в годовом выражении и составили 17,7 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительной оценке министерства, объем доходов федерального бюджета в январе — ноябре 2023 года составил 25,9 трлн рублей. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы выросли на 11,7% и составили 26,8 трлн. Дефицит — 1,5 трлн.

В ноябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета страны по итогам текущего года ожидается около 1% ВВП. Снижение с прогнозных 2% он связал «с очень неплохими ненефтегазовыми доходами».



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Айрат Назипов