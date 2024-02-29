Госстройнадзор прокомментировал перестройку бизнес-центра в жилой дом в Казани

Фото: Максим Платонов

Проект прошел экспертизу

Инспекция Госстройнадзора РТ прокомментировала «Реальному времени» реконструкцию офисного долгостроя в Казани под многоквартирный жилой дом. Застройщиком здания на ул. Кул Гали, 10б выступает ООО Специализированный застройщик «Заречье», техническим заказчиком ООО «СК«БРИЗ», подрядчиком — ООО «Ярус», проектировщиком — ООО «Центр экспертизы и геоизысканий». Разрешение на строительство было выдано исполкомом Казани в декабре прошлого года. Месяцем ранее проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

Когда СК «Бриз» зашел на объект, на площадке был монолитный железобетонный восьмиэтажный каркас с двумя подземными этажами (подземный паркинг). Сейчас идет устройство монолитных участков в перекрытиях, ведется кирпичная кладка перегородок и наружных стен.

— Технические обследования проводятся специализированными организациями, являющимися членами соответствующей саморегулируемой организации. До разработки проектной документации на реконструкцию проведено техническое обследование объекта, на основании которого разработана проектная документация на реконструкцию, в дальнейшем получившая положительное заключение экспертизы. В том числе на основании указанных документов исполкомом Казани выдано разрешение на реконструкцию, — сообщили в инспекции Госстройнадзора РТ.

Проведено техническое обследование объекта, на основании которого разработана проектная документация на реконструкцию, получившая положительное заключение экспертизы

Восьмиэтажка на 42 квартиры с подземным паркингом

В ведомстве добавили, что реконструкция объекта представляет собой выполнение комплекса строительно-монтажных работ, указанных в проектной документации. Работы идут согласно утвержденной проектной документации, прошедшей экспертизу. «Заключение экспертизы проектной документации свидетельствует о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, а также результатам инженерных изысканий», — уточнили инспекторы.

Специалисты ведомства также сообщили, что ведут региональный государственный строительный надзор в отношении объекта в установленном законодательством порядке. Извещение о начале реконструкции объекта, согласно статье 52 Градостроительного кодекса России, направлено застройщиком своевременно, заявили в инспекции ГСН РТ. Что касается параметров будущего многоквартирного дома, согласно разрешению на строительство, его общая площадь составит 5952,34 кв. м, площадь жилых помещений — 1905,24 кв. м, количество квартир — 42, машино-мест — 36 (подземный паркинг), парковочных мест на территории участка — 4.

Общая площадь дома составит 5952,34 кв. м, площадь жилых помещений — 1905,24 кв. м, количество квартир — 42

Сдать многоквартирный жилой дом, по словам застройщика СК «Бриз», планируется в декабре текущего года.

Василя Ширшова