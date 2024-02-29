На ул. Даурской в Казани появится тепличное хозяйство
Начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Лобов на заседании Казгордумы сообщил, что «Горводзеленхоз» построит в Казани новое тепличное хозяйство и базу механизации.
В конце декабря исполком Казани продал с торгов тепличное хозяйство ГУП «Горводзеленхоз», расположенное на улице Хади Такташа. Участок площадью 2,5 га был продан московской организации «ПИК» за 911 миллион рублей.
До продажи тепличное хозяйство несколько раз выставлялось на торги, но заявок не было. В апреле 2023 года стало известно о планах модернизации комплекса, благодаря чему площадь теплиц вырастет до 1,2 га, а объем выращиваемой ежегодно цветочной рассады увеличится до 2,5 млн штук.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Промышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым