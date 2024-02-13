Детские глэмпинги, жилье для молодых и полмиллиона для самых лучших

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

30 лет «вечной молодости»

Открывая итоговое заседание коллегии Министерства по делам молодежи РТ, глава ведомства Ринат Садыков напомнил, что 2024 год — юбилейный.

— В 1994 году в Татарстане был создан государственный комитет по делам детей и молодежи. Его деятельность стала фундаментом при формировании законодательной базы, инфраструктуры, государственных программ, работы республиканских и муниципальных учреждений. За 30 лет совместно с муниципалитетами, вузами и ссузами, предприятиями, молодежными организациями проведена масштабная работа, которая и сегодня высоко оценивается на федеральном уровне, — заявил Садыков.

В подтверждении своих слов министр привел множество цифр. В частности, по итогам сделанного в 2023 году.

— Благодаря поддержке раиса республики, тесному сотрудничеству с Министерством строительства Татарстана в прошлом году удалось обновить и построить 39 объектов. Открыли подростковые клубы там, где их не было — Нурлаты, Ютазы, Алькеевский район. В 2024 году откроем новые в Азнакаевском, Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском районах и в Казани. Долгожданным событием стало открытие молодежных центров в Алексеевском, Азнакаевском, Буинском, Лениногорском и Муслюмовском районах, в городе Казани. Завтра откроем вновь построенный молодежный центр в Тюлячинском районе. Чуть позже — в Бавлах. Всего на эти цели было направлено порядка 877 млн рублей, — отчитался глава министерства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он добавил, в 2024 год еще в шести муниципалитетах появятся обновленные молодежные центры, на ремонт которых направлено 793 млн рублей.

— При поддержке Министерства дорожного хозяйства Татарстана за последние 5 лет построены асфальтобетонные дороги к 54 лагерям, было выделено 1 млрд 250 млн рублей. В 2024 году включены еще пять объектов. Раисом Республики Татарстан дополнительно на реновацию объектов молодежной политики согласовано выделение 1 млрд 400 млн рублей, — рассказал Садыков.

По его словам, совокупный объем по всем программам реновации в 2024 году составит 3,8 млрд. За эти деньги должны провести все ремонтно-строительные работы, ввести объекты в эксплуатацию, обеспечить их содержание и составить штатное расписание.

Гламурная дикость для трудных подростков

Кроме того, министр рассказал о новом республиканском проекте — создание подростковых палаточных лагерей для увеличения охвата организованным отдыхом подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и воспитывающихся в семьях категории «СОП».

Причем первые такие детские глэмпинги откроются уже в 2024 году в Рыбно-Слободском, Азнакаевском, Зеленодольском, Мамадышском районах. На эти цели выделят 50 млн рублей.

— Отдых и оздоровление детей в целом — важный инструмент социальной поддержки населения. 208 тысяч детей и подростков были обеспечены безопасным отдыхом в лагерях Татарстана, Крыма и Краснодарского края… Ведется системная работа республиканских центров «Лето», «Черноморец», «Сэлэт», «Костер», «Патриот» и «Сэлэт-Ак Барс», муниципальных лагерей и лагерей дневного пребывания. Безвозмездно было выдано 42 тысячи социальных путевок, организован бесплатный отдых 3 566 детей, чьи родители мобилизованы, в течение 2023 года порядка 900 детей из городов Рубежного и Лисичанска также отдохнули в лагерях Татарстана. Помимо этого, 10 833 ребенка получили восстановительное лечение и реабилитацию, а 578 детей с ОВЗ и инвалидностью стали участниками специализированных профильных смен, — отметил Садыков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Клуб шаговой доступности

По его словам, в списке пока не решенных окончательно вопросов числятся жилье и занятость молодежи. Особенно в сельском местности.

— Для улучшения жилищных условий молодежи министерством реализуются четыре программы. За 2023 год 431 семья заехала в новое жилье. В то же время в очереди остаются 3 152 молодые семьи. Решением этой проблемы, безусловно, могут стать дополнительные инвестиции в жилищные программы, строительство жилых комплексов и индивидуальных домов в сельской местности, — отметил Садыков, обратившись за поддержкой к присутствующему на заседании спикеру Госсовета РТ Фариду Мухаметшину.

При этом министр подчеркнул, что при строительстве новых жилых комплексов нужно, наряду со школами и детскими садами, учитывать создание молодежных центров и подростковых клубов.

«В целях перспективного планирования застройки городов и районов, министерством в адрес Института пространственного планирования РТ направлены предложения о необходимости учитывать при возведении жилищных комплексов наличие не только школ, детских садов и поликлиник, но и молодежных центров с подростковыми клубами. Уверен, что мы найдем понимание», — заявил министр.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Лишние» миллионы

Что касается занятости молодежи, то, по мнению Садыкова, активность молодежи на местах напрямую зависит от эффективной работы муниципальных учреждений, в том числе в части привлечения грантов.

— Благодаря поддержке руководства Татарстана министерством реализуется конкурс грантов для учреждений молодежной политики в объеме 50 млн рублей ежегодно. В 2023 году поддержаны 60 проектов в 37 районах. В этом году победителями конкурса определены 70 проектов. Грантовая программа внедрена и для физических лиц. В прошлом году поступило 669 заявок, экспертами отобрано 45 проектов-победителей по 14 направлениям. Конкурс текущего года завершится 23 февраля. Есть еще 10 дней для того, чтобы подготовить и подать заявку, — акцентировал внимание министр.

В то же время он указал, что шести районам явно не нужны грантовые миллионы.

— Ни разу за 2 года не подали заявки на гранты Кайбицкий и Актанышский районы, в прошлом году промолчали Аксубаевский, Атнинский, Сармановский, Апастовский районы. Напоминаем! Гранты — возможность привлечь дополнительно до 4-5 млн рублей на полезные для молодежи проекты, — подчеркнул Садыков.

Лучшие среди равных должны быть равны

Присутствовавший на коллегии президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов напомнил и о другом аспекте молодежной деятельности — научном. Он рассказал о программе Академии наук, направленной на поддержку молодых ученых.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В рамках нашей программы выделено три основных подпрограммы, направленные на развитие системы поддержки молодежи. Первая подпрограмма — развитие естественного научного образования в Республике Татарстан, призвана придать дополнительный импульс в сфере повышения квалификации специалистов — математика, биология, химия. Вторая подпрограмма — развитие кадров научно-образовательного кластера, призвана гармонизировать состав сообщества научно-педагогических работников по возрастному критерию. Ежегодно планируется награждать порядка 70 работников научно-образовательного кластера, в том числе 35 молодых ученых-педагогов. Общая сумма финансирования на 3 года составляет около 21 млн рублей, — сообщил Минниханов.

Президент Академии наук напомнил и о конкурсах «Лучший молодой ученый» и «Лучший молодой преподаватель». Однако, по его мнению, главная премия в первом мероприятии в пять раз ниже, чем награда второго. И эту разницу желательно устранить.

С целью привлечения поддержки разработок молодых ученых запланирован ряд мероприятий по финансовой поддержки. Это меры, направленные прежде всего на повышение престижа и привлекательности указанных профессий… На данный момент максимальный размер в конкурсе («Молодой ученый», — прим. ред.) составляет до 95 тысяч рублей. Тогда как за первое место в конкурсе «Лучший молодой преподаватель» премия — 500 тысяч рублей. Необходимо поднять статус конкурса «Лучший молодой ученый», усилить состав учредителей, переработать положение, рассмотреть возможность привлечения правительства и подключения Академии наук к числу организаторов, — заявил Минниханов.

Галия Шакирова