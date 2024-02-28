Чистая прибыль «Алросы» по МСФО в 2023 году упала на 15%

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль ПАО «Алроса» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года уменьшилась на 15%. В 2022 году показатель был на уровне 100 млрд рублей, в 23-м — 85,1 млрд, говорится в отчете компании.

В то же время выручка от продаж компании выросла до 322,57 млрд рублей против 295,4 млрд рублей. Рост составил 9,1%.

Чистый денежный поток от операционной деятельности снизился с 88,3 млрд до 65,8 млрд рублей. Показатель упал больше чем на четверть.

На фоне отчетности акции компании подешевели почти на 2%. Одна ценная бумага стоит в районе 71,19 руб. по состоянию на 14.34.

В начале января Евросоюз добавил в список санкций компанию «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева. В ЕС уточнили, что алмазная отрасль имеет стратегическое значение для российской экономики, а «Алроса» участвует в экономическом секторе, представляющем «существенный источник дохода» для правительства России.

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