Нехватка кадров и старые автобусы: мэрия Казани объяснила проблемы на маршруте №63

Фото: Максим Платонов

В Казани не планируют открытие нового маршрута для жителей Левченко. Об этом сообщила «Реальному времени» пресс-служба мэрии города. Комитет по транспорту Казани уточнил, что на автобусном маршруте №63, который соединяет улицу Комиссара Габишева и жилой массив Левченко предусмотрено 22 автобуса, но из-за нехватки водительского состава на линию выходит меньшее число машин, поэтому некоторые рейсы не выполняются и интервал движения увеличивается.

На полный объем работа автобусного маршрута должна выходить по мере набора персонала. В комитете по транспорту Казани добавили, что интервалы движения городского пассажирского транспорта увеличиваются в результате заторов на дорогах, припаркованных на полосах общественного транспорта автомобилей и неубранного снега.

— Для оказания качественных транспортных услуг требуется обновление автобусов старше 10 лет, включая автобусы маршрута №63. Планируется, что в 2024 году транспортные предприятия обновят 263 автобуса, — рассказали в ведомстве.

В Казани не планируют открытие нового маршрута для жителей Левченко

По мнению комитета по транспорту Казани, у жителей Левченко есть возможность добираться до любого района Казани.

— У жителей жилого массива Левченко есть возможность воспользоваться поездами пригородного сообщения от станции «Левченко» до станции «Казань-2 (Восстание-Пасс.)». Далее с остановки «Метро Северный Вокзал» жители могут добраться до любого района города Казани, — поделилась пресс-служба мэрии Казани.

Комитет по транспорту напомнил, что поездка с пересадкой в городах численностью населения более 500 тыс. человек соответствует федеральному стандарту транспортного обслуживания населения. Открытие нового маршрута не планируется.

Однако текущее транспортное сообщение с поселком Левченко не утраивает местных жителей, которые обратились в редакцию «Реального времени». Они поделились, что автобусный маршрут №63, который следует по улице Васильченко, не соблюдает график движения. Автобус заканчивает работу в 19.00, а иногда утром не приезжает вовсе, заставляя пассажиров ждать его по несколько часов. Кроме того, чтобы добраться до разъезда Восстания, жители вынуждены ехать с пересадками, начиная с ближайшей остановки на улице Васильченко.

— Маршрут №93 имеет длинный путь и недостаточное количество автобусов — всего 3-6 в обычные дни, 2-3 в выходные и иногда отсутствует в праздники. Эта проблема продолжается уже несколько лет, — поделились местные жители.

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Анна Уржумова