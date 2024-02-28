Цена нефти марки Brent торгуется около $83 за баррель

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10.30 составляет $83,14 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным зарубежных СМИ, цены на нефть сохраняются на таком уровне из-за напряженности на Ближнем Востоке. На стоимость в частности влияют атаки йеменские судов на суда в Красном море.

Накануне марка нефти Brent поднялась до $83,2 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов повысилась на $0,69.



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