В АСВ оценили размер страховой ответственности перед вкладчиками «Гефеста»

Фото: Максим Платонов

Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов перед вкладчиками банка «Гефест» составляет 181,2 млн рублей. Информация размещена на сайте АСВ.

Выплаты начнутся не позднее 13 марта 2023 года. АСВ проведет конкурс по выбору банка-агента для выплаты страхового возмещения. Его результаты подведут 4 марта.

Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Сегодня Центробанк объявил о решении лишить лицензии ООО КБ «Гефест» из Тверской области. Регулятор аргументировал свое решение тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Еще «Гефест» не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Функции руководителя временной администрации будет выполнять работник АСВ Денис Баклицкий.

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