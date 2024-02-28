Банк Казани — Мы ценим время наших клиентов!

Банк Казани всегда создает продукты, которые позволяют экономить время клиентов и предоставляют максимум преимуществ. Один из таких — «Кредит на большие цели».

Воспользовавшись кредитным предложением от Банка Казани, вы получаете индивидуальный подход, лояльные требования, упрощенный пакет документов.

Кредит «На большие цели» идеально подходит для работников по найму, индивидуальных предпринимателей, собственников бизнеса, самозанятых, нотариусов и адвокатов.

«Кредит на большие цели» — это кредит под залог (диапазон полной стоимости кредита 24,602% — 25,098%) со ставкой от 17,5 % и до 25,1% годовых.

Кредит — это выгодно

Фиксированная процентная ставка с момента подачи заявки.

Предметом залога может быть любая недвижимость или комбинация недвижимости и транспортного средства, включая залог третьих лиц.

Кредит — это удобно и быстро

Достаточно всего одного визита в офис Банка Казани.

Оформление заявки дистанционно — позволит получить дополнительную скидку до 1%.

Увеличенный срок для комфортного размера ежемесячного платежа — до 84 месяцев.

Дистанционный осмотр объекта залога, электронная регистрация объекта залога.

Сопровождение персональным менеджером по всем возникающим вопросам.

Как получить кредит

Оформление заявки. Подать заявку на кредит можно через официальный сайт Банка Казани, в мобильном приложении или в ближайшем офисе Банка.

Офисы Банка Казани работают в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

В офисах банка клиентам доступен расширенный перечень банковских услуг: валютно-обменные операции, вклады, выпуск карт с повышенным кешбэком до 5% и другие.

Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка на официальном сайте Банка или уточнить по телефону 8 (800) 77-518-77.

