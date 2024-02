На «Играх будущего» в Казани пройдут суперфиналы в двух дисциплинах

Фото: Динар Фатыхов

В среду, 28 февраля, на международном турнире «Игры будущего» в Казани состоятся финалы в нескольких дисциплинах. Первый суперфинал ожидает зрителей в IT-парке. Начало состязаний в 14.00.

В этой дисциплине киберспортсменам нужно пройти культовые игры на скорость в формате эстафеты. Участникам на выбор предложены игры трех типов: Retro Console (Earthworm Jim, Streets of Rage 2, Battletoads), Retro PC (Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Grand Theft Auto: Vice City, Shrek 2), Modern PC (Cuphead, Hitman 3, Dark Souls 3). Четыре лучшие команды смогут выступить в суперфинале в одной из трех дисциплин, которую выберут их капитаны: Газпром фиджитал-футбол, ритм-симулятор или лазертаг. Победитель суперфинала получит дополнительный приз

Суперфинал пройдет и в дисциплине YOTA Фиджитал MOBA в Kazan Expo. Участники будут соревноваться в популярной мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang. Матчи пройдут в формате 5х5 до двух побед, финал — до трех побед.

Победителя сегодня определят в чемпионате по CS2 + Лазертаг. Игры пройдут в Академии тенниса. В плей-офф победителем становится команда, которая одержит победу на двух картах. Если после цифрового раунда один из соперников ведет со счетом 2:0, матч на этом заканчивается, и карта в лазертаг не играется.

За неделю город «Игр будущего» в Казани посетили 98 тысяч гостей. Стотысячному гостю обещают вручить подарок. Организаторы рассчитывают, что его имя станет известно уже сегодня.

