В ДТП в Саратовской области погибли шесть человек

В результате столкновения ВАЗ-2112 и Lada Granta в Лысогорском районе Саратовской области погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В аварии погибли три человека из автомобиля Lada Granta и столько же из второй машины. Еще один пассажир из «двенадцатой» госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего.

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