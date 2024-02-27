ФАС отказалась устанавливать максимальную цену на такси

Федеральная антимонопольная служба отказалась устанавливать максимальную цену на такси. Данное решение в ведомстве объяснили тем, что в случае принятия максимальной цены, водители просто начнут отказываться от поездок.

В ФАС добавили, что установка максимальных цен приведет к тому, что в случае экстренных ситуаций услугу некому будет предоставлять. Напомним, ранее в ФАС уже ловили Яндекс за необоснованное поднятие цен. А позже озвучили перевозчику все свои претензии.

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Разиль Самигуллин