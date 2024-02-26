В ФАС озвучили претензии к «Яндекс.Такси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России имеет серьезные замечания к работе «Яндекс.Такси». Претензии озвучил замруководителя службы Петр Иванов:

— К нам поступают жалобы на «Яндекс.Такси» как от пассажиров, так и от водителей. За прошлый год их было более 300. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками, — сказал он в интервью «Известиям».

По мнению представителей ФАС, сервис берет высокую комиссию с водителей. Она составляет 28%. Ведомство призвало компанию снизить ее до конкурентного уровня. До настоящего времени агрегатор не исполнил это требование.

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